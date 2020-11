Et que serait une session de bons plans sans une bonne souris, sans fil de surcroît ? Un petit peu de fanboyisme et de bon sens nous oriente vers Logitech et son excellente G502 Lightspeed. Semblable à la G502 Hero, elle embarque la technologie sans fil de la marque. Le capteur optique HERO prend du galon et devient le Hero 25K puisqu'il est capable dorénavant de détecter jusqu'à 25600 PPP. Les 11 boutons programmables, dont la résistance est donnée à 50 millions de clics, sont présents et la gestion de l'appareil se fait via G Hub. Côté poids, donnée importante, le modèle n'est pas un exemple. Comptez un gros 114 g sans les poids additionnels. Idéale pour les grandes paluches, nous avions aimé le bestiau dans notre test dédié. Le prix est aujourd'hui de 74,99 € chez Amazon, et l'offre est accessible depuis notre lien, comme d'habitude.