Il y a quelques semaines, ASUS avait affirmé que pour avoir une RX 6800 ou une RX 6800 XT au lancement, il faudrait être culotté et armé de patience, ainsi que d'un excellent clavier ayant une touche F5 opérationnelle. Nous savons que les premiers lots ne seront que des cartes de référence, les customisées arriveront dans un second temps. Petite parenthèse, la RX 6900 XT n'est prévue qu'en carte de référence pour l'instant, ça négociait avec AMD pour élaborer des customisées par les partenaires. Bref, ASUS annonçait que ça serait si tendu qu'on entendrait un string siffler juste en marchant !

Hardware Unboxed s'est renseigné auprès des revendeurs australiens, donc pas le continent le moins représentatif, et il s'avère que les stocks reçus de cartes sont très minces. Dans quelle mesure ? Notre confrère affirme qu'il est du même acabit que celui de la RTX 3080 à son lancement. À partir de là, on peut distinguer plusieurs options. S'il n'est pas anormal d'avoir très peu de stock au lancement d'un produit - celui des séries Geforce 8800 était aussi famélique - c'est la capacité à fournir le marché derrière qui importe. La demande devrait être énorme - si tant est que ces cartes atteignent leurs objectifs en termes de performances, ce que nous saurons très bientôt - et par conséquent le syndrome des étalages en rupture pourrait toucher les RX 6800 comme c'est le cas avec les RTX Ampere. Chaque carte fabriquée pourrait donc très bien avoir déjà été payée, et donc ne serait pas mise en rayon, mais expédiée directement au client par le VPC.

Ce qui pourrait inquiéter, c'est le fait que TSMC, largement rodé à ce type de production, ne puisse pas fournir autant de GPU qu'il le voudrait, car pour lui aussi, comme pour Samsung, graver une puce de plus de 26 milliards de transistors devrait constituer un sacré challenge dans le cadre de GPU grand public avec des gros volumes, rien à voir avec le GA100 donc. En tout cas, Hardware Unboxed pense qu'il faudra attendre de longues semaines avant que la chose ne se rééquilibre, et que l'on puisse voir un stock vert sur le site des revendeurs... australiens ! (Source VDCZ)