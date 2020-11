La RX 6800 XT s'offre une sortie sur Ashes of the Singularity

Ashes of the Singularity Escalation est le seul leak ces dernières semaines qui montre les performances en jeu des cartes graphiques prélancement. Tous les 3DMark et autres tests du genre ne sont pas spécialement un indice, puisque chaque test au sein même de la suite 3D Mark montre des appétences différentes selon la couleur. Donc là, on a un jeu, un vrai, même s'il ne préfigure en rien des résultats que nous devrions avoir demain à la mise en vente des cartes.

Ceux qui l'ignorent, ce titre possède deux benchmarks, l'un orienté CPU, et un autre dédié GPU, et forcément chacun appuie sur la performance du matériel visé en limitant tant que faire se peut l'impact de l'autre élément majeur influençant les perfs. C'est très certainement le test GPU qui a été lancé, du moins c'est ce que nous avons choisi de croire et qui semble le plus logique dans le cadre d'un test GPU.

La RX 6800 XT a tapé 102 images par seconde au test Insensé_1080p. En matant la base de données du jeu, dans les mêmes conditions, avec le même CPU donc, la RTX 3090 tape 105 images par seconde, et la RTX 3080 va à 104. Toutefois, ces cartes ne sont absolument pas conseillées pour du 1080p, aussi il y a des tests avec le preset le plus violent, le Insensé_4k. À ce jeu, la RX 6800 XT est à 92, la RTX 3090 à 90, la RTX 3080 à 91, et la RTX 3070 à 73. Cela semble montrer que la petite se défend bien en rastérisation, et sur ce jeu. Difficile d'en tirer d'autres enseignements que celui d'un retour d'AMD sur le segment HEDT. (Source Tum Apisak)