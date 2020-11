Alors qu'elle n'a pas encore été officialisée par MSI, ce qui ne saurait plus tarder considérant que des revendeurs semblent clairement l'avoir en stock, un heureux élu d'outre-Manche aurait avant tout le monde obtenu une RTX 3090 Suprim auprès d'un revendeur (dont il a respecté la confidentialité, la carte étant logiquement encore sous NDA) en remplacement d'une ROG Strix RTX 3090 Gaming, qui comme beaucoup d'autres références n'est plus en stock pour l'instant et dont l'approvisionnement est tendu.

Face à un tel coup de bol, l'individu ne s'est pas fait prier pour en dire un peu plus sur la carte et partagé quelques clichés de son nouveau jouet via Reddit ! Suprim est une nouvelle série dans un catalogue que le constructeur semble avoir un peu remanié. Traditionnellement, c'est la série Gaming X qui propose les cartes les plus rapides, sans prendre en considération la lignée Lightning bien trop exclusive. Au vu de cette première Suprim, la nouvelle série semble plus ou moins se poser en parallèle des Gaming X et Lightning, comme une alternative avec (un peu) moins de RGB et un habillage plus modeste, un peu à l'image d'une RTX Vision chez GIGABYTE. Dans tous les cas, on ne doute pas que ça va douiller le porte-monnaie !

La majorité des RTX 3090 lancées jusqu'à présent sont énormes, ce n'est certainement pas la RTX 3090 Suprim de MSI qui va changer la donne. La carte fait 33,2 cm de long et les photos suggèrent l'occupation de +/- 3 slots. À l'image des RTX 2080 Ti Lightning (Z) ou Gaming X, on voit qu'elle a le droit à un très gros radiateur, probablement le même système Tri Frozr 2 avec 3 ventilateurs Torx 4.0 de MSI. Elle est aussi équipée d'une backplate métallique intégrale avec un logo rétroéclairé RGB. Les I/O sont a priori les mêmes, à savoir 3 DisplayPort 1.4a et un HDMI 2.1.

Hélas, aucune photo du PCB n'a été partagée, mais il y a fort à parier que ce sera du custom relativement couillu comme MSI en a déjà fait par le passé pour certains de ses plus gros modèles en haut du tableau. En tout cas, la carte nécessitera 3 prises PCIe 8 pins (6 + 2) pour fonctionner et sa limite de puissance serait de 450 W - contre 400 W max sur une FE et en sachant qu'ASUS a déjà un modèle pouvant aller encore plus haut jusqu'à 480 W. On peut donc penser que la RTX 3090 Suprim n'aura pas tellement vocation à faire sauter des records du monde. La carte propose également un dual BIOS avec interrupteur, fonctionnalité absente des modèles RTX 3090 Gaming / Gaming X Trio.

Enfin, les spécifications du GPU seront normalement évidemment celles du GA102 de toutes les RTX 3090 et la GDDR6X moulinerait en principe à ses 19,5 Gb/s de base. Par contre, il semblerait que la RTX 3090 Suprim proposera un boost d'usine inédit à 1965 MHz - ce serait là le chiffre le plus haut du marché, devant les 1860 MHz des RTX 3090 ROG Strix Gaming OC d'ASUS et Aorus Xtreme de GIGABYTE, et bien loin de la Founders Edition ! On émet tout de même des réserves quant à la capacité du refroidissement d'origine de tenir un tel boost bien longtemps, encore moins en silence et à des températures raisonnables, nul doute que c'est un modèle qui aura aussi beaucoup à gagner d'un watercooling. Un futur nouveau monstre d'overclocking (mais pas forcément le meilleur) à un prix stratosphérique, prêt à Suprim-er votre argent ? Fort certainement.