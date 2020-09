Alors que tous les regards sont pointés vers les gigantissimes RTX que vient d’officialiser NVIDIA, le concurrent AMD essaye également d’amorcer le train de la hype en dévoilant peu à peu ses dates. Côté CPU, nous savons à peu près à quoi nous attendre avec un Zen 3 qui devrait sévèrement envoyer du pâté, mais, côté GPU, la firme a bien plus de mal à trouver sa place, particulièrement sur le segment haut de gamme.

Cependant, une photo originaire du forum chinois Bilibili (encore !) retirée depuis, fait le tour de la toile, et pour cause : il serait question d’un exemplaire de développement, supposément la Big Navi dont la toile n’attend que l’annonce. Entre les étiquettes « Typical Samsung 16Gb » et « Full [indéchiffrable] Typical XT A0 ASIC », nous pouvons supposer que la carte correspondrait au fer de lance de RDNA2 sauce gaming, équipée de puces de VRAM de 2 Go ; pour le reste, difficile de trancher. Le post originel prétendait un bus 256-bit pour 16 Go de GDDR6 au total, mais rien ne permet à l’heure actuelle d’étayer cette hypothèse, d’autant plus que cette taille restreinte ne corrobore pas avec les ambitions de la carte, à moins d’avoir implémenté un algorithme démentiel de compression des données.

Exemplaire de développement oblige, le refroidissement est loin d’être conventionnel (une sorte de ventirad CPU fixé sur la carte), et le PCB est surchargé de connecteurs et interrupteurs en tout genre afin d’attester du fonctionnement correct de la puce. Enfin, l’alimentation semble s’effectuer sur deux connecteurs, dont au moins un à 8 broches (extrême droite de l’image). Encore une fois, rien de bien étonnant. Pour en savoir davantage à ce sujet ; et ; surtout, avoir la version officielle des rouges, il faudra attendre le 28 octobre. Patience, jeunes padawans, votre heure viendra ! (Source : VideoCardz)