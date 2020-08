Choisir sa carte graphique n’est jamais une décision facile pour tout gamer désireux de maximiser son intérêt. Entre la consommation, les performances brutes, les différences entre jeux, et, désormais, la présence ou non de Ray Tracing, le néophyte peut rapidement se trouver perdu. Cependant, avec la volonté toujours plus poussée de Valve de répandre Proton, sa surcouche de compatibilité visant à faire mouliner des jeux windowsiens sous Linux, voilà qu’une variable de plus vient s’ajouter à ce complexe échiquier.

En effet, la consommation de titres vidéoludiques sous GNU/Linux, bien que restant un domaine de niche, est une pratique désormais possible, d’où les tests de performance qui en découlent. Comme à l’accoutumée, c’est Phoronix que nous retrouvons aux commandes, avec des cartes allant de la RX 5600 XT rouge à la Radeon VII, et de la RTX 2060 à la grosse RTX 2080 Ti chez les verts.

RDNA versus Turing : en place !

Commençons par les choses qui fâchent : point de Proton dans ce test, qui se limite donc aux versions natives des quelques jeux existants. Certes, la chose se défend du fait de bugs de performances pouvant toucher aléatoirement l’une ou l’autre des cartes sans que cela soit lié à des faiblesses de l’architecture... mais, en tant que joueurs, nous aurions été friands de ces informations !

Pour ce qui est des résultats, la RTX 2060 SUPER dépasse assez surprenaient en moyenne la RTX 2070, mais se fait rattraper par la RX 5700 XT. La 2060, quant à elle, est bonne dernière, se faisant même doubler par la RX 5600 XT ; cependant, NVIDIA a la dent dure, et, à partir de la RTX 2080 (qui se fait également devancer par la 2070 SUPER...), plus aucune carte d’AMD ne parvient à lutter. Évidemment, ce classement ne reste qu’une moyenne, pour les chamboulements entre jeux, il faudra se farcir le test complet !