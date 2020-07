On continue avec du stockage et un SSD qui est tout désigné pour cette tâche. Il s'agit du Samsung 860 QVO de 1 To, équipé du contrôleur maison MJX et de puces QLC. Les débits séquentiels et les accès aléatoires sont d'un bon niveau sur ce modèle, à condition de ne pas saturer le cache. L'endurance du SSD est donnée pour 0.3 DWPD, soit environ 300 Go d'écriture journalière sur les 3 ans que dure sa garantie. Le modèle est bien entendu à réserver à du stockage pur afin de préserver sa longévité. Si vous êtes intéressé, Cdiscount le propose à 96,67 €, tout comme Amazon, qui s'aligne rapidement.