C'est une info qui vient d'ITHome, et qui peut être vue avec un crédibilité suffisante puisque VDCZ la reprend. Cela ne signifie pas que c'est pour autant vrai, mais ça serait plausible. On rappelle que toute communication officielle constitue une preuve irréfutable, et que toute rumeur cherche un brin de vérité dans un océan d'ignorance. Prenez vos copies, vous avez 4 heures !

Selon la source, 4 types de cartes Turing seraient en voie de disparition programmée chez les revendeurs. Et ces modèles devraient être déréférencés dans les semaines qui viennent, au point de ne plus en trouver en abondance, plutôt de manière sporadique, et avec un catalogue qui s'étiolera de jour en jour. Les RTX 2070, 2070 SUPER, 2080 SUPER (les 2080 ont disparu dans les mois qui ont suivi le lancement de la SUPER), et RTX 2080 Ti sont les cartes visées par cette procédure. On devrait assister à une pénurie programmée donc.

Là-dedans, il se murmure que les RTX 3000 Ampere seraient lancées le 17 septembre prochain, ce qui ferait peu ou prou une durée de vie pour Turing quasiment identique à celle de Pascal, à savoir plus de deux ans à des pouillèmes près. On ne sait rien de confirmé sur ces RTX 7nm, mais toute cette agitation de la toile cache quelque chose, il y a rarement de la fumée sans feu !

bientôt une relique du passé ?