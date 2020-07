On continue et on termine ce tour d'horizon du jeu F1 2020. Longtemps privés de cette discipline, les fanas de F1 devaient se contenter d'opus sur Playstation, la licence appartenant à Sony. Ça fait 10 ans désormais qu'elle est la propriété de Codemasters, et le dernier opus fait la part belle aux caisses, aux ralentis, et au fun. Avec ce titre, n'importe quel joueur peut se sentir l'âme d'un pilote, attaquant toutes les courbes et chicanes, malheureusement le bruit des F1 ressemble plus à un tracteur tondeuse qu'une voiture.

La semaine dernière, on avait vu que les Radeon étaient sensibles à l'EGO Engine, cela n'a rien de surprenant puisque c'est le cas depuis des années. Et de plus, sous DX12 les rouges semblent mieux apprécier le deal qu'avec DX11, l'inverse avec les Geforce. En 1080p, on voit que les Radeon 5700 Series et la Radeon VII se trouvent derrière la RTX 2070 SUPER, mais devant la RTX 2060 SUPER et même la RTX 2070. La RX Vega 56 égale la RX 590, étrangement, la RX Vega 64 étant au niveau de la GTX 1660 SUPER. C'est très disparate avec le test de Gamegpu.

En WQHD, la chose reste inchangée, sauf pour les RX Vega 56 et 64 qui se démarquent enfin de leurs concurrentes encombrantes du 1080p. Mais il y a une démarcation nette entre le groupe RX Vega 64 et celui de la RTX 2060. Enfin, en UHD, ça mouline quand même très bien, une RX 590 étant capable de débiter quasiment 40 images par seconde. Et cela implique que peu de joueurs seront laissés sur le carreau, une façon de rendre encore plus populaire la saga auprès de la communauté des joueurs.