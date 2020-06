La GA100 est la puce la plus grosse techniquement lancée par Nvidia. Avec ses 54 milliards de transistors gravés en 7nm, dans sa version complète, elle pèse 8192 cuda cores, 512 tensor cores, 48Mo de cache L2 (8x plus que la carte v100 basée sur le gros Volta), 4 gigots de HBM2. Elle doit être bien compliquée à usiner en l'état, aussi la carte A100 qui l'emploie se retrouve castrée sur bien des points, mais reste intouchable pour Volta.

Par exemple les cuda cores fondent à 6912, les tensor cores à 432, le L2 à 40Mo, on passe à 40 Go de HBM2. Nvidia vient de lancer l'A100 (puisque la dénomination Tesla n'existe plus chez le caméléon comme indiqué ici), au format d'une carte graphique conventionnelle, dont le but est de calculer. Jusqu'à présent elle était vendue sous forme de modules SMX. Qui dit calcul dit point de sortie vidéo, le look rappelle grandement les nouveaux DGX-A100, avec une couleur dorée, et un gabarit uniquement occupé par le système de refroidissement. On imagine que la carte doit peser un âne mort !

Si ce GPU pose les bases de l'architecture gaming, il y a tellement d'interrogations qui subsistent sur les choix, voulus par les verts et imposés par TSMC ! Tant sur ce que fera Nvidia que ce que proposera AMD, et ça c'est bon pour le moral !