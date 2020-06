Alors oui, si on jette u oeil aux meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), on ne peut que constater la diversité de ce qui rapporte des sous. En vrac, on a : de la réalité virtuelle, du DLC, des sorties de jeux (enfin) sur Steam, un jeu qui a huit ans, du jeu indé, de l'early access et des anciennes exclusivités Sony... Bref, de la variété qui n'est pas pour nous déplaire, ça change un peu du train-train des ventes physiques.

Tiens bah parlons-en des ventes physiques, zieutons donc également les meilleures ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Et là, vous sentez l'ennui commencer à poindre... C'est normal, ça fait des semaines qu'aucune grosse sortie n'est venue perturber les p'tites habitudes du SELL. Les Sims sont encore présents, et pas qu'un peu, FIFA aussi, Call of aussi, et même GTA V... Mais rassurez-vous, au moins un nouveau jeu apparaîtra la semaine prochaine sur PS4, ça sera toujours ça de pris niveau "animation".

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 24 Semaine 23 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Forza Horizon 4 Les Sims 4 - Édition Standard Final Fantasy VII Remake Call Of Duty: Modern Warfare 2 Les Sims 4 : Écologie GTA V : Édition Premium FIFA 20 Red Dead Redemption 2 FIFA 20 Forza Horizon 4 3 Red Dead Redemption 2 Call Of Duty: Modern Warfare Call Of Duty: Modern Warfare Pro Cycling Manager 2020 GTA V : Édition Premium FIFA 20