Après la sortie un peu bancale de la RX 5600 XT, dont les BIOS n'étaient pas forcément à jour et adaptés pour faire tourner la GDDR6 à 14 Gbps, de nombreux fabricants avaient sorti leurs correctifs sur le sujet. La plupart des fabricants ont mis en ligne des outils clés en main - souvent des versions simplifiées ou documentées de ATI flash - et permettant à la majorité des utilisateurs de mettre à jour leurs BIOS sans aucun souci, afin de profiter des performances maximales des cartes RX 5600 XT. Sauf que dans la liste, il en manquait un qui s'est rattrapé il y a peu, nous parlons de ASUS. Le fabricant a donc fourni il y a quelques jours de nouveaux outils clé en main pour réaliser la mise à jour des BIOS de ses cartes graphiques, ce qui veut dire qu'avant il était nécessaire de le faire à la main depuis les versions de ROM publiées sur le site de TechPowerUp, uniquement pour le modèle Strix par ailleurs.

Une situation qui n'aide pas à redorer l'image du fabricant sur les cartes graphiques issues de chez les rouges, puisqu'il y a peu le fabricant s'est retrouvé entaché par des erreurs de constructions sur les cartes Navi 10 ROG Strix ou encore sur les modèles TUF. Des erreurs que le fabricant cherche à reporter sur AMD, mais qui semblent plutôt issues d'un manque de réactivité face au lancement difficile des cartes rouges, alors que ses concurrents y arrivent pourtant. Mais bon, au final les possesseurs de cartes ASUS pourront enfin mettre à jour leurs BIOS afin de profiter des pleines performances de leurs cartes RX 5600 XT. Les seules séries concernées sont les STRIX et les TUF EVO, nous vous avions expliqué d'ailleurs les différences avec les premières TUF assez catastrophiques, ces dernières étant exclues de toute mise à jour. Nous espérons que le fabricant puisse mieux faire sur les nouvelles cartes graphiques prévues pour 2020, celui-ci étant tout de même réputé à l'origine pour fournir des produits qualitatifs et non bâclés.