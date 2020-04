En voilà une question ! Reine incontestée il y a plusieurs années, avec son GPU Maxwell 2, gravé en 28nm et ses 2816 cuda cores, la GTX 980 Ti dotée de 6 gigots de GDDR5 a longtemps fait office de référence. Depuis, on a eu le temps, et ce n’est rien de le dire, de se palucher du Pascal plus de deux ans, et di Turing depuis 18 mois. Autant dire que la carte du jour fait presque office de vieillerie en 2020, à l'orée d'un Ampere qui devrait régler son compte à tout le monde.

Aussi, un test qui la mettrait en face du mainstream Pascal et Turing serait sympa à lire. Ça tombe bien, Techspot a réalisé ce voeu, avec en concurrentes la GTX 1070 et la RTX 2060, et ce en 1080p et 1440p. Premier enseignement, la RTX 2060 est intouchable pour ces deux cartes sur le panel de 36 jeux. En moyenne, la GTX 980 Ti est 5 et 20% plus lente en 1080p que les GTX 1070 et RTX 2060, ces chiffres passent à 4 et 19% en 1440p. Ce sont des moyennes, vous verrez chez notre confrère le détail jeu par jeu, et vous pourrez donc voir ceux où la mémé se défend et ceux où elle prend cher. Mais si vous êtes en 1080p, vous pouvez la conserver sans hésiter, en attendant peut-être d'avoir une vue plus large sur Ampere et RDNA2 ? Ou un écran plus contemporain ?