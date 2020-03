La relance du marché asiatique a commencé, avec le recul de la pandémie au sein des différents états. Et certains en profitent dès maintenant, comme NVIDIA, pour relancer les affaires sans traîner. Une progression principalement axée sur le domaine des PC portables, qui parait pourtant stagner depuis quelques mois, souvent à cause des tarifs des GPU Turing mobiles, qui ont été pointés du doigt. Cette évolution s'explique certes par une reprise de la consommation au fur et à mesure que la récession baisse, mais aussi par l'intérêt qu'à l'air de porter la recherche envers les cartes graphiques vertes pour les calculs et modélisations mathématiques. Les modules comme les Tensor Cores sont très prisés en effet pour leurs capacités à mieux gérer les calculs vectoriels et l'utilisation d'intelligences artificielles pour aider les chercheurs dans la création de modèles de simulation.

Malgré la situation en ce début d'année pour la production du matériel électronique, NVIDIA assure que les capacités de production sont toujours là. Un autre point qui avance bien pour les verts, il s'agit du marché des datacenters. Les ventes sont ici aussi rassurantes aux yeux de l'entreprise, qui considère que l'objectif des 30 milliards de dollars est maintenable d'ici la fin de l'année. Pour terminer, ce sera une note cocasse : le géant pense que la base de jeu utilisant le ray tracing matériel deviendra plus grande lorsque les prochaines générations de consoles de Microsoft et Sony sortiront. Une génération alimentée principalement par... AMD, à voir si l'implémentation avec le RTX se passera tout aussi bien qu'à l'air de l'annoncer NVIDIA. (source : Wccftech)