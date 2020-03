Wolcena a quitté l'accès anticipé il y a deux semaines, après y être resté 4 ans quand même. Et la première fois que nous vous avons parlé de ce jeu, c'était en 2013, donc vous aurez compris que depuis la naissance puis le kickstarter, jusqu'à la sortie, il s'est passé quasiment 7 ans, le temps passe vite didiou. Umbra, devenu Wolcen, a la particularité d'être animé par l'excellent moteur CryENGINE, et ce hack and slash peut s'en targuer, il est magnifique visuellement. Il répond au doigt et à l'oeil, mais comment se comportent les cartes graphiques ?

Gamegpu a fait le test de la version 1.0.6, sur les définitions phare que sont le Full HD, le WQHD, et l'UHD. Des trois bouillies de pixels, on peut dire deux choses : premièrement, la RTX 2080 Ti caracole en tête, belle bête qui ne flanche pas au cours des tests, il vaut mieux, à son prix, qu'elle assure le steak. Deuxièmement, les Radeon Vega et RDNA se situent à des niveaux plus hauts que leurs concurrentes directes. Ainsi la Radeon VII est la meilleure AMD, et tourne autour de la RTX 2080 SUPER, et la dépasse même en 1440p et 2160p. La RX 5700 XT égale la RTX 2070 SUPER, la RX 5700 dépasse la RTX 2070 sauf en UHD. La RX 5600 XT quant à elle se situe au niveau de la GTX 1070 Ti.

Polaris également aime le jeu, mais respecte ses positions, à savoir que la GTX 1060 et la RX 480 font jeu égal, normal étant donné que ce sont les concurrentes directes, RX 580 et 590 majorent l'écart avec la GTX 1060, mais restent derrière la GTX 1070 quoi qu'il arrive. Du bon jeu, fait par des Gaulois, si vous aimez le genre, il faut le faire.