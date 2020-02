Nvidia a corrigé plusieurs bugs dans divers jeux, et donc propose un hotfix qui évite d'attendre des pilotes Game Ready souvent coordonnés avec la sortie d'un ou de plusieurs jeux. Ces nouveaux 442.37 sont identiques aux 442.19 hormis les bugs corrigés.

Sous Zombie Army Dead War 4, et sous Vulkan, le jeu pouvait faire du flickering lorsque le HDR était activé. Sous RDR2 et Vulkan, le jeu pouvait crasher aléatoirement sur les GPU Pascal et antérieurs. Mettre le mode Low Latency Mode sur Ultra pouvait remettre à zéro le DWM sous le jeu Battleye. Twitch Studio de son côté pouvait afficher une image corrompue lorsque l'option Image Sharpening était activée à partir du panneau de contrôle, ceci marchait bien à partir du GFE. Enfin Sonic & All-Stars Racing pouvait crasher lorsque vous jouiez dans un niveau avec de la flotte. Voilà c'est tout, mais ça aidera ceux qui étaient touchés par ces gags.