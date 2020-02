Une fois de plus, la base de données de l'EEC a été exploitée comme source malgré elle de nouveautés à venir prochainement sur le marché, en l'occurrence une nouvelle tournée de références de cartes graphiques chez MSI. Outre la nouvelle Radeon RX 5600 XT Gaming Z (avec des puces GDDR6 14 Gb/s), on s'intéressera surtout à la liste adjacente de 8 modèles de Geforce GTX 1650 inconnus au bataillon.

Il ne s'agirait certainement pas de modèles SUPER, ceux-ci se trouvent déjà dans les registres de l'EEC depuis novembre dernier et leur dénomination y indique très clairement le suffixe "SUPER", mais ce ne sont surement pas non plus des GTX 1650 premières du nom qui existent au catalogue du constructeur plus ou moins depuis le lancement de la Geforce en mai 2019, alors que l'enregistrement EEC en question a été publié avant-hier !

Justement, les nomenclatures sont identiques à celles des GTX 1650 de 2019, à la seule différence de l'apparition d'un suffixe "D6" et qui pourrait ni plus ni moins indiquer la présence de GDDR6 comme pour les nouvelles GTX 1650 SUPER et au lieu de GDDR5 ! Bien sûr, si cette GTX 1650 "D6" pouvait ainsi se rapprocher un peu de la version SUPER, on s'en doute qu'elle conserverait son TU117 original avec 896 Cuda Cores contre 1280 avec le TU116 de la GTX 1650 SUPER, ce qui la placerait dans tous les cas dans une position un peu particulière de carte "hybride".

NVIDIA n'a jamais rien dit d'un tel modèle et on peut franchement s'interroger sur l'intérêt réel d'une telle carte, mais il se pourrait que le Caméléon souhaite désormais tout simplement mettre fin définitivement aux Geforce Turing non SUPER à base de GDDR5 en déphasant progressivement les deux seuls modèles avec GDDR5 qui restent, à savoir GTX 1650 et GTX 1660.

Conserver une GTX 1650 avec GDDR6 pourrait avoir du sens pour renforcer le bas du tableau du catalogue GTX/RTX de NVIDIA et réduire très légèrement l'écart avec le modèle SUPER, tout en remettant un peu les pendules à l'heure face à la RX 5500 chez les OEM. Côté fabricant, ne plus avoir à gérer deux stocks différents de mémoires faciliterait aussi un peu les choses, sans oublier qu'il serait également surement encore plus aisé de n'avoir plus qu'un seul PCB pour plusieurs références. Par contre, on ne peut pas dire que ce serait particulièrement top pour la transparence de l'entrée de gamme... (Source : EEC, via Videocardz)