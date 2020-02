Ça semblait un peu irréel, AMD avait exclu complètement les séries RX 5600 de son nouveau bundle. Sans avoir expliqué ou donné la moindre raison, voilà que la firme vient, en douce, de modifier son tableau, et on dit donc bienvenue aux RX 5600, 5600M et 5600 XT. Ainsi les RX 5600 et 5600M vous donnent droit à Monster Hunter World Master Edition qui comprend le jeu originel et le DLC Iceborne, ainsi que Resident Evil 3. La RX 5600 XT ajoute à tout cela le passe Xbox Game Pass de 3 mois.

Oui, la RX 5600 XT offre les mêmes avantages que les RX série 5700. Pour tout le reste de la gamme, rien ne change, rien ne bouge, mais au moins une incohérence est rétablie et c'est tant mieux ! Il faut savoir que manifestement les RX 5600 devaient recevoir Warcraft 3 Reforged, mais à l’instar de Batman Arkham Knight, l'éditeur a décidé de le retirer de la vente tellement il est foulaire, AMD donc change sa stratégie et c'est tant mieux, ce nouveau bundle étant bien plus classe que celui manifestement prévu initialement.