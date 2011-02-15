Test d'une GTX 460 sans fil !

Composé par
F. L.
————— 15 Février 2011 à 10h32 —— 10489 vues
Présentée à la rentrée dernière par Galaxy / KFA2, la GTX 460 WHDI
est un concept intéressant puisqu'elle permet d'être connectée à une TV de manière wireless (sans fil). Pour cela, le plein d'antennes aux fesses de notre belle et côté télé un récepteur que l'on branche en HDMI. Et si jamais ça ne vous intéresse pas, c'est bien dommage vu qu'il s'agit d'un modèle décliné pour, mais vous pouvez utiliser les sorties DVI ou HDMI de la carte. Un test est justement proposé par nos confrères Guru3D, intéressant à lire pour voir ce que donne en pratique ce concept, et même si la carte est "dépassée" si jamais KFA2 remet ça sur une GTX 560 Ti on saura à quoi s'en tenir !
Le test chez Guru3D