Ça faisait un p'tit moment que l'on n'avait plus parlé mots de passe, c'est l'occasion de le faire brièvement avec la publication d'une compilation pour 2020 par Nordpass — le gestionnaire de mots de passe de NordVPN, ce genre d'information contient donc forcément aussi un certain penchant marketing. Réalisée par un tiers non nommé, la collection s'intéresse ainsi aux pires mots de passe utilisés en 2020, mais quantifie également leur usage, le temps qu'il a généralement fallu pour les contourner et le nombre de fois où ceux-ci ont été compromis (supposément dans l'année visée), et surtout ,la collecte concerne essentiellement la France !

Est-ce l'occasion pour un grand moment de fierté nationale, en attendant de remporter la Coupe d'Europe ? Que nenni, le Français étant un humain comme un autre et à ce titre est donc lui aussi encore un poil flemmard et réfractaire en matière de cybersécurité, il s'en sort au moins aussi mal que le reste du monde si l'on en croit les classements globaux qui circulent régulièrement. À moins que ce soit nous qui tirons le reste vers le bas ? Allez savoir...

Et que trouve-t-on dans ce classement ? De grands classiques internationaux, bien entendu, et ceux-ci constituent la majeure partie du top 10, mais aussi des spécificités plus locales, plus propres à notre langue et à notre culture, comme « loulou », « salope » et « marseille ». Sans surprises, les mots de passe purement à base de chiffres sont présents en masse, suivis des p'tits surnoms et prénoms. Mention spéciale pour « nicolas », qui fut visiblement un mot de passe de choix en 2020 et se trouve en tête du classement par prénoms. Accessoirement, « mathieu » est 142e (mais « matthieu » n'y est pas, ouf) et « pascal » 155e. Fruit du hasard, ou pas, « nicolas » fut aussi le 20e prénom le plus donné entre 1948 et 2019, selon Wikipédia. Mais le top 200 de NordPass ne semble pas correspondre avec la popularité des prénoms. On espère tout de même que le nôtre de Nico ne fait pas partie de ces statistiques... Nicolas, qu'as-tu à dire pour ta défense ?

Bref, au fond, le classement ne réserve pas de surprises particulières. Il semble évident que les mauvaises habitudes en matière de mots de passe sont toujours à l'ordre du jour. Le reste, on vous invite à le découvrir de vos propres yeux. Parce que nous ne sommes pas des machines et que le temps nous est précieux, nous nous sommes limités à inclure ici un top 50. Pour le top 200 dans son intégralité et pour découvrir également les pires mots de passe par catégorie, c'est par ici chez NordPass.