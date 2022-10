Au trimestre dernier, ASML pétait déjà la forme. Eh bien, rassurez-vous, malgré les sanctions américaines et malgré le ralentissement (de toute façon temporaire) généralisé du marché du PC et du smartphone, ASML va toujours très bien, tellement que le fabricant néerlandais a signé de nouveaux chiffres record pour ce troisième trimestre de 2023 ! En bref, ASML a encaissé 5,8 milliards d'euros de vente pendant cette période grâce aux ventes de 80 nouveaux systèmes lithographiques et 6 scanners d'occasion, dont 12 machines EUV et 74 machines DUV. Avec ceci, le profit a été de 2,994 milliards d'euros. Il est aussi important de noter que toutes les ventes du troisième trimestre n'ont pas pu figurer aux résultats, certains clients comme TSMC optant parfois pour l'option d'une livraison rapide (impliquant la réalisation d'une partie des tests chez le client plutôt que dans les locaux d'ASML) et dont la vente n'est pris en compte qu'à partir du moment où la machine est installée et opérationnelle.

ASML peut aussi se vanter d'avoir un carnet de commandes pour ses outils - y compris DUV et EUV - excédant désormais une valeur de 38 milliards de dollars - dont 8,9 milliards d'euros ont été au signé pendant Q3 et dont 3,8 milliards furent pour des systèmes EUV et High-NA, pour un total de plus de 600 scanners DUV et 100 scanners EUV ! Eh oui, malgré le ralentissement du marché, la plupart des producteurs de puces s'attendent à une reprise à l'aube de 2024 - 2025, un avenir qui se prépare dès maintenant, sans oublier que de nombreuses usines - parfois « giga » - sont actuellement en train d'être construite ou sur le point de l'être par des fondeurs tels qu'Intel, Micron, Samsung ou encore SK Hynix. Il est très important aussi de noter que tous les clients EUV actuels et futurs d'ASML se sont également engagés pour son nouveau système High-NA EUV, le Twinscan EXE:5200. Le néerlandais n'a toutefois pas donné les noms des clients concernés, mais il n'est pas trop risqué de supputer qu'Intel, Samsung, TSMC, SK Hynix et Micron en font partie. Bien entendu, ASML mettra plusieurs années à livrer tout ça. Dans un scénario idéal, le constructeur pense pouvoir produire 375 machines DUV et plus de 60 machines EUV en 2023, c'est en tout cas l'objectif de l'année pour l'instant.

ASML a aussi abordé le sujet épineux de la Chine. Souvenez-vous que les USA ont très récemment imposé de nouvelles restrictions très sévères à son encontre. En ce qui le concerne, ASML a expliqué que son usage de pièce à l'ADN américain est très limité dans ses produits, l'entreprise est donc en fin de compte à ce stade toujours en mesure d'expédier la majorité de ses scanners DUV en direction de la Chine et ses fondeurs tels que SMIC ou YMTC, et n'anticipe pas de conséquences directes très importantes sur ses résultats pour l'instant. Ceci ne concerne évidemment pas les scanners EUV Twinscan NXE, déjà bannis depuis un bon moment, car utilisant des sources lumineuses de chez Cymer conçues et produites aux USA.

Indirectement, ASML admet qu'il pourrait tout de même finir par être affecté, ses scanners n'étant qu'un outil parmi beaucoup d'autres requis pour la production de semiconducteur, le fait que les constructeurs chinois ne peuvent désormais plus rien obtenir de chez Applied Materials ou KLA pourrait donc les pousser à annuler certaines commandes. Ce n'est toutefois qu'une hypothèse, il est plus probable que la Chine continue à acheter des outils lithographiques tant qu'elle le peut, tout en cherchant à procurer le reste des outils nécessaires par d'autres moyens, en envahissant Taïwan comme sur le marché de l'occasion. Malgré tout, compte tenu de la taille du carnet de commande d'ASML, l'impact serait faible et les pertes éventuelles largement compensées.

Le mot de la fin ? Chez ASML, tout va très bien !

Petit rappel que ce que vend ASML, c'est surtout de la grosse machinerie, ici EUV !