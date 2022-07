Les résultats pour Q2 2022 sont de sorties et un coup d'œil rapide ne laissera aucun doute quant à la santé financière du numéro 1 mondiale de la production de machine lithographique ! Ses résultats ont même été meilleurs qu'anticipés et ont été en nette progression par rapport au premier trimestre : 5,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1,4 milliard d'euros de bénef' ! En plus de cela, les commandes continuent de s'accumuler rapidement, elles ont d'ailleurs établi un nouveau chiffre record. En effet, le constructeur a pu ajouter l'équivalent de 8,5 milliards d'euros en scanner lithographique à son carnet de commandes, dont 5,4 milliards rien que pour des systèmes EUV et High-NA EUV. Malgré le ralentissement observé un peu partout dans l'industrie (certains préfèreront peut-être toutefois plutôt parler d'un retour à la normale), du point de vue d'ASML, le marché du semiconducteur ne connait donc aucun ralentissement, loin de là ! Le but d'ASML est toujours de construire 60 systèmes EUV et 375 systèmes DUV en 2023, des quantités qui devraient ensuite passer à 90 et 600 respectivement d'ici 2025, en plus d'au moins 20 systèmes High-NA.

Cependant, il s'avère qu'ASML n'atteindra pas son objectif de 55 systèmes EUV cette année, puisqu'il vient de déclarer que seulement 40 unités figureront aux ventes cette année. Il convient ici de rappeler qu'ASML a changé sa manière de comptabiliser les ventes depuis cette année, les machines EUV en particulier sont livrées plus rapidement au client et sont ensuite achevées sur place, mais ne sont pris en compte dans les résultats uniquement dès lors qu'ils ont été qualifiés et ont pu entamer la production de wafers. Autrement dit, ASML a 15 scanners EUV en suspens, soit 2,8 milliards d'euros qui attendent de pouvoir figurer aux résultats. Les scanners DUV - dont les livraisons sont également en forte hausse - ne sont pas épargnés, mais sont moins affectés. Des pièces manquantes chez les fournisseurs d'ASML sont à l'origine de ces délais. Ceci aura évidemment un impact sur les résultats 2022 du fabricant néerlandais.

Pour l'anecdote, relevons que la Chine n'a représenté que 10 % des ventes pendant le 2d trimestre, contre 34 % au précédent. On rappelle que la Chine n'est pas en mesure d'acheter de scanners EUV ou High-NA à cause des sanctions américaines et les machines DUV pourraient potentiellement bientôt être ajoutées à la liste. Malgré tout, la région Asie représente toujours le cœur du commerce d'ASML, sans aucun doute Samsung et TSMC en tête.

Enfin, ASML anticipe des résultats entre 5,1 et 5,4 milliards d'euros avec une marge brute entre 49 et 50 % pour le troisième trimestre, et pas moins de 810 millions d'euros dépensés en R&D. Ah, qu'il fait bon d'être seul au sommet ! Pour l'ensemble de l'année, le constructeur s'attend à une croissance de 10 %. Un beau chiffre, mais néanmoins moins élevé que prévu à cause de la réduction du nombre de scanners EUV qui pourront figurer aux résultats. Concernant le High-NA, ASML a reçu d'importants composants de ses fournisseurs et va pouvoir procéder avec l'intégration et les tests initiaux, une étape très importante pour le programme EXE:5000 (la gamme des systèmes High-NA EUV).