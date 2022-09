Vous vous souviendrez peut-être que le bruit courait en avril dernier qu'Apple songeait à se tourner vers YMTC pour diversifier ses sources d'approvisionnement en NAND et que le constructeur avait ensuite confirmé considérer les produits de ce dernier, qui a tout de même bien réduit son retard face à ses concurrents, ayant annoncé une NAND 2400 MT/s avec sa technologie Xtacking 3.0 début aout, dans la foulée des NAND de plus de 200 couches de Micron et SK Hynix. Il se trouve qu'Apple aurait entre-temps effectivement ajouté YMTC a son (déjà assez grande) liste de fournisseurs chinois afin de se sourcer en NAND pour la production des iPhone, a priori spécifiquement ceux destinés à être vendus sur le marché chinois.

Bien qu'Apple n'ait pas vraiment confirmé l'information, des législateurs américains ont d'ores et déjà pris les devants pour faire de leur inquiétude quant à une collaboration entre Apple et Yangtze Memory. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'ils estiment YMTC comme étant sous l'emprise du parti communiste chinois (et par extension trop proche de l'armée), le constructeur étant contrôlé par Tsinghua Unigroup, une compagnie qui est elle-même directement liée au gouvernement via des banques et des fonds d'investissement, et possède aussi des liens avec l'Université de Tsinghua, financée par le ministère de l'Éducation. Les législateurs américains se plaignent aussi régulièrement du fait que le gouvernement chinois subvention « illégalement » (à leurs yeux) des entreprises comme YMTC, ce qui leur donnerait un avantage compétitif, semblant au passage toutefois oublier leur propre Chips & Science Act.

Les USA suspectent aussi que YMTC viole très certainement l'embargo sur Huawei, en approvisionnant le géant chinois illégalement avec de la NAND 3D, ce que le constructeur ne peut en principe faire sans obtenir une licence auprès du département du commerce américain. Enfin, la crainte est qu'Apple transfère connaissances et compétences à YMTC, ce qui pourrait en retour risquer de supercharger ses capacités et aider la Chine à atteindre ses objectifs...

Bref, certains législateurs veulent que YMTC soit ajouté à la fameuse « entity list », ce qui empêcherait en principe l'entreprise d'avoir accès à tout outil, logiciel et technologie ayant ne serait-ce qu'une trace d'ADN américain. Mais quid alors des nombreux autres fournisseurs d'Apple en Chine ? Comme BOE Technology, par exemple, qui fournit certains des écrans ? Alors que les USA songent par ailleurs à durcir encore un peu les restrictions vis-à-vis de la Chine (après avoir déjà imposé de nouvelles conditions à NVIDIA et AMD pour la vente de GPU spécialisés), il se pourrait qu'Apple cherche petit à petit à relocaliser une partie de sa production, comme en Inde, par exemple. Mais ceci ne pourra se faire du jour au lendemain.

Accessoirement, les producteurs coréens de NAND, à savoir SK Hynix et Samsung, aussi ne verraient certainement pas la chose d'un très bon œil non plus. Il y a fort à parier qu'ils auraient beaucoup à y perdre.

Bon, on est clairement pas encore arrivé au bout de ce feuilleton. Comme Plus Belle La Vie en son temps, il faut s'attendre à ce que sa dure encore un peu... (Source)