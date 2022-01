AMAZON Japon a une idée qui fleure bon le piège à couillons, et c'est donc circonscrit au seul pays du soleil levant. Via une centaine de dollars, vous achetez une boite dans laquelle se trouve un GPU, sauf que vous ne savez pas lequel. Cette loterie du GPU ne vous permettra pas pour autant de remporter une carte dernier cri à coup sûr. Selon le site, vous avez 2 % de tomber sur une RTX 30 ou une RX 6000, nous vous rappelons que ça part des RTX 3060/RX 6000 aux RTX 3090/RX 6900 XT, c'est large mais si vous tombez dessus, c'est jackpot. Vous avez 4 % de chances de tomber sur une Turing ou une RX 5000, 8 % de chances de tomber sur une Geforce GTX 10 ou Radeon Polaris, 16 % de taper de la Geforce GTX 900 ou RX 300, et 70 % de tomber sur du plus vieux encore.

AMAZON dit ne pas accepter les retours, mais cela a beau être le géant, nous sommes plus que dubitatifs sur le fait qu'il y ait ces cartes dernier cri dedans, sans moyen de contrôler la création de ces boites mystères. L'idée est amusante, mais même en période de disette, avoir 70 % de toper du Kepler, du Fermi ou du Southern Island, ce n'est pas une bonne affaire, aucun jeu ne tournera dessus de manière propre, même en FHD. Il y a peu de risques que cela soit poursuivi dans toutes les branches AMAZON dans le monde, cela rappelle les achats dans les jeux, un piège à couillons qui mise sur la curiosité et le dépit des gens pour acheter, avec si peu d'espoir de tomber sur une grosse carte dans le cadre de l'offre de Mazone. Qui croit qu'il ya une RTX 3090 dedans ? Vraiment ? (Source WCCFTech)