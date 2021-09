Alder Lake ne devrait pas déroger à la règle des puces desktop basse consommation au TDP de 35 W. Moins recherchées ou prestigieuses que les autres en K ou KF, vous les reconnaissez facilement avec leur suffixe en T. D'ordinaire, les fréquences au repos et en charge sont un cran en dessous, on ne peut décemment pas baisser le TDP des CPU sans casser des oeufs. C'est un fait avéré, pas de miracle, juste des arbitrages sur les courbes tension/fréquence. Selon FanlessTech, voilà les CPU qui constitueraient la série T :

kiki ? BBC 3l yoda style igpu i9-12900T 8+8c/24t 4.9 GHz Max 30 Mo UHD Graphics 770 i7-12700T 8+4c/20t 4.7 GHz Max 25 Mo UHD Graphics 770 i5-12600T 6+0c/12t 4.6 GHz Max 18 Mo UHD Graphics 770 i5-12500T 6+0c/12t 4.4 GHz Max 18 Mo UHD Graphics 770 i5-12400T 6+0c/12t 4.2 GHz Max 18 Mo UHD Graphics 730 i3-12300T 4+0c/8t 4.2 GHz Max 12 Mo UHD Graphics 730 i3-12100T 4+0c/8t 4.1 GHz Max 12 Mo UHD Graphics 730

Ça reste cohérent par rapport aux autres puces non T. Toutefois, on note une grosse différence entre 12600K et 12600T dans les specs. En effet, le premier cité conserve 4 coeurs-E, alors qu'il les perd dans sa version T, ce qui implique une baisse du nombre de threads de 16 à 12. Il n'y a pas de prix dans la fuite, mais le lancement interviendrait au début de 2022. En règle générale les T sont déployés plus tard, la part belle étant réservée aux K, plus glorieux et rémunérateurs à l'achat pour le géant bleu.