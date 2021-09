Aujourd’hui, lorsque l’on parle de GPU, il est directement question de pénurie. En effet, du fait du COVID et d’estimations pas toujours bien senties de la demande en carte graphique — et plus généralement en semi conducteurs — les usines de fabrication de puces se sont mises à tourner à leur rythme maximal, engendrant logiquement une augmentation des prix. De ce fait, les moins réactifs se sont vus relégués tout en bas de la liste de priorité, ou octroyé une addition des plus salées... ce qui s’est produit pour l’industrie automobile, qui s’est retrouvée coincée faute de puces.

Sauf que, dans ce bref résumé, un acteur en profite pour s’en mettre pleins les poches et, surprise, ce n’est pas le revendeur de GPU ni son concepteur, mais bel et bien son fondeur. Et, en matière de lithographie, TSMC sait y faire, du haut de ses 34 ans d’existence, et cela se ressent dans ses chiffres. Ainsi, pour août 2021, le chiffre d’affaires de la firme a été de 4,97 milliards de dollars, soit 10,3 % de plus que le mois précédent, et surtout 11,8 % de plus que l’an dernier. De quoi lui permettre d’atteindre tranquillement son objectif de 14,9 milliards sur le trimestre (le trimestre dernier cumulant déjà à 13,4 milliards, soit 17,2 % de plus que l’an passé).

Pour autant, la pénurie n’est pas la seule explication : les analystes décèlent également dans ces nombres le contrat d’Apple en ce qui concerne le futur nouvel iPhone, qui serait déjà en production afin de garantir un stock suffisant pour sa sortie. Quelles qu’en soit les causes, il semblerait que TSMC lui-même ne les ait pas toutes anticipées, car ses propres prévisions annuelles ont été relevées avec l’annonce de ses résultats : les Taïwannais visent en effet désormais plus de 20 % de croissance ; voilà qui ne manquera pas de faire briller les yeux, en particulier chez ses investisseurs. (Source : DigiTimes)

