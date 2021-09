Que la marmaille soit ou non à l'école demain, ou que vous serez simplement bloqué au bureau ou en pause entre deux réunions virtuelles mégapassionnantes, il se pourrait que vous aurez dans tous les cas tout de même bien envie de vous divertir un peu pour se changer les idées et se couper du quotidien quelques secondes, et pourquoi pas faire un peu de shopping par la même occasion.

C'est grosso modo ce que GIGABYTE vous donnera l'occasion de faire demain à partir de 11h avec son événement « Back to School » organisé par son équipe marketing de créateurs autoentrepreneurs qu'est le FalconCrew, composée de LittleBigWhale, Les Parodies Bros, Thomas Combret, Florent Garcia, Atom, DavidK, Armeteam, Torlk, Un33d, Notabene, Davy Mourier, Mister MV et TonyFPS — un beau bouquet de membres aux noms aussi originaux l'un que l'autre, et aux styles divers et variés. Par contre, vous aurez le choix que parmi 4 de ces chaines — LittleBigWhale, Armateam, Davy Mourier et Florent Garcia — pour suivre la diffusion tout au long de la journée (faut dire qu'on imagine bien mal de la publicité AORUS chez Notabene, par exemple), mais il sera aussi possible de le faire directement sur les réseaux AORUS, bien entendu.

Au menu du jour, le FalconCrew — armé, on l'imagine, d'un véritable arsenal AORUS - collaborera pour vous proposera une vraie salade de fruits de compétences par l'ouverture et la diversité de l'équipe, puisque vous aurez dans le tas des technophiles, de l'artiste BD et 3D, de l'acteur, de l'historien, du joueur, du musicien, etc. Bref, il devrait y en avoir pour tous les gouts ! Naturellement, un tel événement ne serait rien sans un aspect mercantile moins subtile, ce sera donc aussi l'occasion de profiter de plusieurs promotions sur du matériel AORUS — plus ou moins récents — chez les revendeurs partenaires. Comme vous pourrez le voir ci-dessous, certaines pourront valoir le détour, d'autres moins. Enfin, la journée se conclura avec la possibilité à un.e seul.e grand.e chanceu.x.se de remporter un PC complet AORUS avec une RTX 3080 Ti. Avis aux amateurs.rices !