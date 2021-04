Le Computex est un salon majeur dans le monde, avec des milliers d'exposants, des technologies de pointe, et des prototypes que l'on pourra peut-être retrouver dans notre quotidien dans quelques années, des objets avant-gardistes, bref un gros salon. Au même titre que le CES, mais comme le fut jadis le CeBIT, le Computex subit lui aussi le virus COVID, que tout le monde connait désormais.

Ce Computex est grand, intéressant, immense, urbain, traditionaliste, connecté, capital, d'avenir, mais quotidien, technologique, technique, grand public, loin, cher, dépaysant, accessible, pointu, rassembleur, geekesque, mixte, cohérent, inquiétant, agoraphile, antibruxomane, logomache, nyctalope, diurne, nocturne, thaumaturgique, un ziggourat, mais depuis hier soir, il est annulé physiquement, mais maintenu virtuellement, contrairement à ce qui se disait en février cette année.

Ne vous embêtez pas pour réserver votre billet, il faudra juste une bonne connexion internet pour en faire le tour. On sait d'ores et déjà que les gros du secteur IT feront leur numéro, mais on ignore quels produits y seront présentés. A bisto de naz, on peut penser à Ryzen 5000G sur AM4 et pour le grand public (pas que les OEM et intégrateurs), à l'annonce d'Alder Lake même si ça semble un peu prématuré, à une RTX 31900 XTX d'AMVidia, tout ça ne sont que des pistes. Rendez-vous du 1 au 4 juin, et démat !

C'était avant le drame !