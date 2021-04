Pour fêter ses 300 000 abonnés et continuer à promouvoir sa chaîne, ainsi que ses partenaires au passage, la streameuse française LittleBigWhale s'est associée à AORUS et le français Cybertek pour un jeu concours 3 en 1 ! C'est-à-dire que 3 occasions sont données pour tenter de gagner quelque chose. Cela commence avec un lot de 10 écrans AORUS CV27Q, et comme la majorité des jeux-concours modernes, il vous faudra vendre encore un peu de votre âme à une poignée de GAFAM en montrant publiquement votre appréciations des 3 partis impliqués, et d'en faire autant que possible afin de cumuler un maximum de points - comme face à votre belle-famille ce dimanche de Pâques (on sait que vous y serez), il est parfaitement autorisé de faire semblant, au moins le temps du jeu. Vous avez depuis hier jusqu'au 19 avril pour faire votre dû !

Mais pas de panique, si vous finissez bredouille ou que vous aimiez bien après coup remporter un deuxième écran, une seconde chance vous est proposée du 21 au 31 avril. Encore une fois ce sont 10 AORUS CV27Q qui sont à gagner, mais il vous faudra cette fois-ci faire une infidélité terrible à TomTom et résister son sex-appeal monstrueux chaque soir pour 11 jours, afin de pouvoir suivre à la place LittleBigWhale sur Twitch ! Oserez-vous cette abstinence ?

Enfin, pour le vrai gros lot du concours, le rendez-vous est fixé au 4 avril, également sur la chaîne Twitch de PetiteGrosseBaleine (c'est quand même moins classe en français, il faut le dire), et ce à partir de 20h. Ce qui est à gagner excitera peut-être un peu plus les sens, surtout par les temps qui courent, puisqu'il s'agit du premier PC 100 % AORUS monté par LittleBigWhale avec CyberTek, embarquant le tout nouveau i7-11700K et une grosse licorne, spécifiquement une RTX 3070 Gaming OC 8G.

Bien sûr, il n'y en aura qu'un de Falcon (le nom du PC, par ailleurs commercialisé pour 2899,99 €) et les participants seront certainement assez nombreux, ce qui veut dire qu'il y aura probablement autant de chance de gagner que d'arriver à mettre une RTX 30 à prix raisonnable dans son panier à temps en ce moment. Mais comme nous sommes pour la plupart déjà cloîtrés à la maison et vissés 24/7 devant un écran avec plus ou moins de temps à tuer, même si c'est entre deux meetings sur Zoom, autant prendre ses chances tout en se divertissant un peu, non ? Dans la joie et la bonne humeur, bien entendu !

De toute façon, ceux et celles qui ont le sachoir sachent très bien que tout ça, c'est qu'un complot de plus !