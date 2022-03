Alors que le brouillard se dissipe autour des prochains GPU du caméléon, on reste quand même dans l'incertitude. Pour autant, nous savons certaines choses, qui, non confirmées officiellement, sentent plutôt bon puisque sorties du hack dont NVIDIA a été victime cette semaine. Les cartes Lovelace devraient avoir de la mémoire cache, à la manière d'Infinity Cache d'AMD, une bonne idée reprise par les verts, c'était devenu rare dans ce sens depuis des années ! Retrouvez le billet ici.

Et puis voilà que HWInfo offre un changelog riche en enseignements pour sa bêta v7.21-4715. Premièrement, le support des Ryzen 6000 est amélioré, et la température de la prochaine génération de chipset est ajoutée, qui devrait être du X670 ou du B650 si on suit la logique établie, tout ça concernerait donc Zen 4. Ce n'est pas tout, puisque côté GPU, les GH100, GH102, AD102, AD103, AD104, AD106, AD107, GB100 et GB102 sont ajoutés. Il y a donc Hopper, Lovelace, mais aussi Blackwell, ce qui fait quand même beaucoup de matos, et de longues années de GPU devant nous sur cette simple liste. L'année, surtout le second semestre, sera très intéressante à suivre, avec d'un côté Raptor Lake qui se farcira Zen 4, et de l'autre Lovelace qui va devoir se palucher RDNA 3. Et tout ça, dans un contexte d'inquiétude mondiale, alors que les pénuries semblaient se calmer. On en arriverait presque à regretter le COVID !