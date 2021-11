Après un doublé de chez Kolink, voilà qu’Antec suit le bal des boiboites à comcomposants pour ainsi se mettre plein de sousous dans la popoche. Le nouveau produit se nomme DP31 et est prévu pour les joueurs à petit budget — probablement suite à l’achat douloureux d’un GPU en ces temps difficiles.

Au format micro-ATX — qui a réellement besoin de 36 cartes d’extension pour un usage non spécifique en 2021 ? –, le bousin rassemble les attributs ténors de ces dernières années : sacro-saint RGB bien sûr (standard ARGB), vitre latérale en verre trempé maintenue par un cadre magnétique, il ne manque qu’un filtre à poussières supérieur pour en faire un best-seller, l’avant ayant un mesh et le dessous étant prééquipé. À l’intérieur, les dimensions réduites forcent les compromis : pas plus de 300 mm pour une carte graphique si vous ôtez les ventilateurs antérieurs, et 275 mm sinon. Du côté de l’alimentation, le constat est similaire : soit vous utilisez le rack permettant de fixer un HDD 3,5" et un autre HDD 3,5" ou un SSD 2,5" (sachant qu’un autre emplacement 2,5" est présent sur le côté de la boîte), et vous vous restreignez à une alimentation de 175 mm, soit vous laissez la voie libre et 300 mm passeront. Enfin, le ventirad devra se contenter de 150 mm, mais cela ne devrait par contre pas être aussi handicapant. Côté connectique, un unique port USN 3.0 est présent, secondé par 2 USB 2.0, tous en type-A. Rajoutez un jack micro, un jack casque, le traditionnel bouton power et un bouton de réglage des LED, et voilà le travail ! Enfin, il vous sera possible d’installer au maximum 2 moulins de 120 mm au-dessus, 1 de 120 mm toujours à l’arrière et 2 de 140 mm maximum à l’avant, les radiateurs de WC ne passant par contre qu’en façade.

Au niveau de tarif, Antec le voulait doux, hé bien c’est plutôt réussi avec 59 € et une disponibilité immédiate qui nous change positivement des autres composants en cette période de pénurie. Si jamais vous avez en tête de monter une nouvelle configuration, voilà un sérieux concurrent !