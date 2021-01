Le constructeur Abkoncore a présenté une nouvelle série de boîtier au look original. La marque nous avait présenté un AL700 SYNC au look surprenant, avec une façade en aluminium et un éclairage RGB très à la mode. Puis, c'est un ventirad que nous avons pu découvrir, avec le CT404B et son style qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Bien que la société ait mis en lumière son H600X en mars dernier, celle-ci n'a pas l'air résolue à en rester là et nous montre aujourd'hui une référence toute neuve, le T750G Sync ! Passons donc en revue ce qui pourrait être intéressant sur ces nouvelles moutures.

Nous avons face à nous un produit proposant des dimensions de 225 x 400 x 465 mm (L x l x H), avec prise en charge au maximum d'une mobale E-ATX. Alors oui, c'est possible qu'à première vue vous pensiez que ce boital fait très kéké et vous n'auriez pas tord, puisque son nom est directement lié au fait que vous puissiez contrôler la tonne de RGB présente. Vous pourrez même mettre le GPU à la verticale - tuer votre flux d'air - et mettre en avant votre machine de rêve devant les coupains. Mais si vous ne vous appelez pas Kevin, alors il est probable que les informations techniques plus "fonctionnelles" aient un meilleur impact sur vous. Il sera possible de monter trois moulins 140/120 mm ou même deux en 200 mm sur la façade, ce qui nous fait une belle soufflerie pour l'entrée d'air frais.

Au top, vous pourrez caler deux ventilateurs en 120/140 mm et également un dernier à l'arrière, donc niveau refroidissement ce T750G Sync n'a pas vraiment à rougir. Bien entendu vous pourrez positionner un ventirad de 180 mm de hauteur, donc absolument tout ce qui se fait sur le marché, même les plus grosses références en double-tour. Ce n'est pas tout, puisque le watercooling sera aussi possible, avec de quoi caler un 360 mm à l'avant et un 240 mm en haut, ce qui fait quand même assez de dissipation pour faire une boucle décente. Pour le stockage, vous pourrez mettre deux 3.5" et deux 2.5" dans le rack prévu à cet effet, ou bien faire le choix de quatre 2.5". Le front panel est assez bien équipé avec trois ports USB 3.0 en type-A et deux ports USB 2.0 également en type-A.

Esthétiquement cela ressemble à ce que l'on trouve un peu partout, du verre trempé teinté noir et un maximum de RGB. Les différences entre la version V1 et V2 sont purement esthétiques, avec une façade style Matrix sur le premier et une autre plus polygonale sur le second, rien de bien transcendant. Malheureusement, pour le moment la marque n'a pas annoncé de tarif ou de date de disponibilité. On pourra le comparer à titre d'exemple au Xigmatek Sirocon III ou bien au Enermax Marbreshell, dans l'esprit original. Alors ils vous tentent ces nouveaux Abkoncore ?