Les intéressés (malheureux) l'auront remarqué, il est pratiquement impossible aujourd'hui de mettre la main sur une console next-gen, que ce soit en ligne ou en magasin ! Histoire d'en rajouter une couche au désarroi de la masse joueuse, la nouvelle est tombée et ce n'est même pas une rumeur : le CFO (pour Chief Financial Officer) de Microsoft, Tim Stuart, a expliqué que la tendance pour les dernières consoles Xbox Series X et Xbox Series S va se poursuivre et que trouver l'une de leurs consoles continuera d'être une mission quasiment impossible pendant un moment, et que cela pourrait plus exactement durer jusque dans les premiers mois de 2021 !

Ainsi, l'arrivée de la saison des fêtes ne va rien arranger pour l'approvisionnement en console, au grand dam des paysans consoleux joueurs impatients, le flux promettra d'être toujours bien tendu durant le 3e trimestre de l'année fiscale de Microsoft, soit Q1 2021 pour le commun des mortels, tandis que la chaîne entière continuera de tourner à plein régime jusque dans les derniers mois juste avant l'été. Bref, voilà entre autres ce que Stuart avait à raconter lors de la Jefferies Interactive Entertainment Virtual Conference.

Bien entendu, parce que nous sommes en 2020, ce ne sont plus uniquement les joueurs qui veulent mettre la main sur le nouveau hardware, ce manque de disponibilité ayant l'inconvénient d'encourager le sens des affaires des uns et l'avidité opportuniste des autres, on peut aussi les nommer scalpers. De ce fait, on peut donc trouver les fameuses consoles sur des sites de reventes, mais à leur prix conseillé souvent multiplié par deux ou par trois - des "affaires" à éviter pour ne pas encourager cette pratique malsaine.

Tient, voilà qui sonne bien trop familier en cette fin de 2020... Microsoft n'est évidemment pas seul dans ce calvaire logistique (pas de stock = pas de vente) et de relation publique, la PS5 aussi en souffre. Sans oublier tout le hardware qui nous tient (beaucoup) plus à cœur, à commencer par les RTX 30 de Nvidia, dont les 3 premiers modèles sont indisponibles depuis leur lancement et dans leur cas, c'est a priori aussi parti pour durer un peu ; mais également les Ryzen 5000 d'AMD, surtout les deux plus gros modèles ! Et l'alignement des planètes ne cesse d'indiquer que ce sera le cas aussi pour les RX 6800 qui sortiront tout à l'heure - dans leur cas, il parait que l'on pourra néanmoins aussi blâmer un peu les adeptes du minage de cryptomonnaies.

Bref, personne n'est vraiment immunisé, c'est un obstacle qui touche en réalité une bonne partie de l'industrie (avec des puces toujours plus petites et donc toujours plus complexes à produire, est-ce vraiment surprenant ?) et ses différents acteurs qui doivent forcément aussi jongler avec leurs priorités, et surtout tenter de satisfaire les clients qui rapportent le plus (pas forcément les joueurs). En attendant, il faut bien un peu s'occuper, non ? Et pourquoi ne pas le faire en rêvant un peu à des jours meilleurs, qui finiront tôt ou tard par arriver ? Avec un peu de carton, de patience, d'imagination et de passion, tout est possible, ou presque (ça marche moins bien pour les vaccins) ! Après tout, d'autres l'ont fait par le passé, pour une raison ou une autre et certainement pas seulement des enfants ou des profs d'arts plastiques un peu ennuyés ou sans le sous.

Sans plus (trop) attendre, voici (dans un instant) une petite collection d'oeuvres d'art de hardware en carton, pour certaines presque aussi vraies que nature. Et pour aider votre propre inspiration, histoire de ne pas faire les choses à moitié, sachez qu'il est aujourd'hui aussi parfaitement accessible et possible de pousser le bouchon du réalisme encore un petit peu plus loin en utilisant une machine à étiquette (qui, elles, sont bien en stock) pour imprimer votre propre faux reçu d'achat de RTX 3090 à encadrer (pas sûr que ça passe aux impôts cela dit) ou donner un peu de vie à vos PCB en carton double face, en attendant de toucher le vrai truc, quoi !

Et si ce n'est vraiment pas votre tasse de thé, vous pourriez toujours vous en servir pour donner à votre faux disque 5400 tr/min de chez Western Digital une vraie étiquette 7200 tr/min et ainsi compléter son changement identitaire en bonne et due forme. Ou pourquoi pas un sticker de RTX 3080 pour upgrader votre RTX 2080 ? Finalement, tous les moyens sont bons pour se détendre en attendant que la situation se rétablisse, même avec un objet aussi anodin qu'un machin à imprimer de chez Brother (mais d'autres savent évidemment le faire aussi). Pardi, Microsoft lui-même propose depuis leur première présentation un Papercraft des Xbox Series X et S directement sur son site officiel, à imprimer pour créer son modèle à la maison avant le jour J de l'achat ! Et ce n'est même pas une blague, comme quoi...

Allez, qui a fait ça étant gosse ?

Image tirée d'une vraie ex-annonce sur eBay. Taquin !