Baldur's Gate 3 a franchi les portes de l'accès anticipé la semaine dernière, ce qui a donné l'occasion à notre Tomiche national de l'essayer sur Twitch, et de réaliser un Comptoiroscope que vous pouvez visionner ci-dessous. Le RPG dans l'univers Dongeons et Dragons de Larian Fabian Studios est très attendu, et il en a fallu de la patience aux fans de la saga, une petite vingtaine d'années, de quoi passer de l'âge étudiant à celui de père accompli. Le moteur du jeu est le Divinity Engine 4.0, qui mouline sous DX11 et Vulkan. Nous sommes parfaitement conscients que l'optimisation n'en est qu'à ses débuts, cette phase importante se produit très souvent en fin de développement, il s'agit donc de dresser un bilan de la version EA, la version commerciale terminée devrait, en toute logique, avoir un comportement différent.

Gamegpu a fait le test. Premier constat, qu'avait noté Tomiche également, c'est que le jeu, en cette heure, pédale mieux sous DX11 que Vulkan. Ensuite, en 1080p, il faut a minima une GTX 1650 4Go ou une RX 470 8Go pour pouvoir y jouer convenablement, traduire par grosso modo 50 ips. La RAdeon VII est la Radeon la plus puissante actuellement, ce qui devrait changer dans quelques semaines, mais toutes les cartes rouges sont derrière la RTX 2070 SUPER. En 1440p, ça ne change pas le classement, en revanche, les cartes qui étaient en bas de liste deviennent plus que limites, une RX 590 menant la danse des vieilles cartes mainstream Pascal et Polaris, avec 46 images par seconde. Enfin, en UHD, seules les RTX 2070 SUPER et supérieur peuvent prétendre à faire mouliner le jeu, en ultra, il est évident qu'un preset plus bas améliorera les choses si vous tenez à cette définition. Au final, ce n'est pas mal, mais on sent bien qu'il ya encore du boulot, et ça tombe bien, il sera fait... plus tard !