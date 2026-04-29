L’USB-C sur les laptops de 100 W et moins : une transition désormais appliquée

Une parabase pour commencer. Nous avons un léger retard dans le traitement de cette information, mais rien de rédhibitoire. C'est l’épilogue d’une transition amorcée il y a de cela plusieurs années, et qui va se matérialiser sur la durée. Ne vous sentez donc pas lésés, nous n'étions pas à quelques jours près.

En 2022, la réglementation européenne gravait dans la loi l’obligation d’un chargeur universel pour de nombreux dispositifs, des smartphones aux tablettes en passant par les casques audio. Le calendrier de mise en application restait toutefois variable : si ces appareils ont dû se conformer à cette législation dès 2024, les ordinateurs portables bénéficiaient d’un sursis jusqu’en 2026. Depuis le 26 avril, la boucle est bouclée : tout ordinateur portable d’une puissance égale ou inférieure à 100 W doit désormais être rechargeable via USB-C.

Les derniers appareils qui se trouvaient sur la liste

Fin 2023, quelques mois avant l’entrée en vigueur de cette règle pour les smartphones, nous avions publié une tribune expliquant pourquoi ce chargeur universel USB-C pouvait être perçu comme une fausse bonne idée, voire une vraie bêtise. Cette réflexion reste bien sûr d’actualité.

Pour l’aspect législatif, qui ne manquera assurément pas de vous intéresser, il convient de se référer au décret n° 2023-1271 du 27 décembre 2023 relatif au chargeur universel, pris « en transposition de la directive (UE) 2022/2380 du 23 novembre 2022 relative à l’harmonisation des législations des États membres sur le chargeur universel ».

Naturellement, si vous vous rendez aujourd’hui chez Boulanger ou à la Fnac pour acheter un ordinateur portable, il n’est pas impossible d’en trouver encore équipés de connecteurs d’alimentation propriétaires. La mesure n’est logiquement pas rétroactive : les PC déjà en stock avec leur ancienne connectique peuvent continuer à être vendus jusqu’à épuisement. Il faudra donc un peu de temps avant la disparition complète des modèles à connecteur barillet des rayons. En outre, au-delà de 100 W, et bien que l’USB Power Delivery 3.1 puisse monter jusqu’à 240 W, l’USB-C comme connecteur de charge principal n’est pas imposé.

Enfin, l’obligation d’intégrer un port USB-C pour la recharge n’implique pas de fournir un bloc d’alimentation. Comme pour les smartphones, les fabricants restent libres de vendre des ordinateurs sans chargeur. Cette absence doit néanmoins être signalée par un pictogramme sur l’emballage.