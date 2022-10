no ragotz

Dead Space faisait partie de ces jeux pas franchement attendus, mais qui ont été une surprise énorme, ayant reçu un gros accueil mérité. L'ambiance y était franchement étouffante, personne n'aurait voulu se retrouver dans les bottes d'Isaac Clarke, perdu sur le vaisseau l'Ishimura, infesté de Necromorphes, des aliens incapacitants les humains et les transformant en trucs assez glauques. Si le scénario est assez convenu, la réalisation était énorme, à base d'Unreal Engine 3 en 2008. Le remake a été annoncé en 2021, mais avait disparu des radars, car en retard.

C'est donc la première vidéo de gameplay qui vient d'être libérée par Motive, le studio à la base de cet opus refondu. C'est sous Frostbite, que Tomiche appelle de la gelée de b.te pour ce nom à la traduction bancale, que se feront les aventures du même héros. La vidéo montre donc une ambiance respectée, et surtout, pointe une date qui semble définitive... jusqu'à preuve du contraire. Ce sera le 27 janvier prochain que l'on pourra goutter à la peur, la vraie, celle qui fait sursauter, et qui ont fait dire à notre Tomiche cette fameuse phrase "oh pu.in de chi.sse !" dont lui seul a le secret ! Ceux qui ont eu la trouille de leur vie vidéoludique sur Resident Evil dans le couloir de droite en entrant dans le manoir avec les chiens qui passent par les fenêtres comprendront ce qui nous attend sur ce remake, que nos jeunes lecteurs n'ont peut-être pas faits, car trop jeunes en 2008.