Nous parlons souvent de matériel dédié aux utilisateurs personnels de PC, mais parfois il est aussi nécessaire de se monter une configuration non pas pour se détendre, mais pour travailler. Et dans certains cas, ce n'est pas de réaliser que des grosses workstations, mais d'assurer un fonctionnement continu sur ses serveurs, même si le bloc d'alimentation tombe en rade. FSP vient donc aider les entreprises en sortant une nouvelle gamme d'alimentation, les Twins Pro, qui permet de caser deux modules d'alimentation dans un seul coffre au format ATX, qui est une mise à jour de la gamme Twins déjà présente sur le marché.

Malgré la toute petite taille de chaque bloc, le fabricant arrive à garantir une certification 80PLUS Gold sur l'ensemble de ses puissances, qui sont de 500, 700 et 900 W. Le principal changement avec l'ancienne génération provient de l'ajout d'une référence à 500 W et d'une amélioration du courant maximal disponible sur la ligne +12V des blocs à 700 et 900 W. Il s'agit donc d'une amélioration visant à rendre plus adaptées les alimentations face aux CPU modernes, puisque Intel et AMD ont fait évoluer leurs standards d'alimentation ces dernières années. Le refroidissement est toujours assuré par un petit ventilateur de 40 mm, pas la choix vu la taille de chaque bloc.

Toutefois, certaines fonctionnalités sont en dehors de la simple technicité de son circuit, il s'agit surtout d'une solution complète pour les plus paranoïaques sur les défaillances des blocs d'alimentation. Déjà, le système peut automatiquement passer d'un bloc à un autre s'il y a une détection de problème, évitant que votre serveur ne se coupe de manière non voulue en cas de panne. Cela n'est pas si rare, car ces machines tournent 24h/24h et donc s'usent très vite, et il est possible d'enlever le bloc défaillant sans avoir à éteindre le serveur. Pour couronner le tout, une petite application est disponible et communique via un header USB à l'alimentation, permettant de voir l'état des blocs, et même de programmer une alerte par mail. Bon, la sécurité a un prix tout aussi solide que la prestation : 429,99$ (500 W), 549,99$ (700 W) et 649,99$ (900 W), à chaque fois avec deux blocs d'inclus, autant dire que cela sera surtout réservé à des besoins professionnels sensibles aux pannes.