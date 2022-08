Ces dernières années, Jonsbo a développé un certain talent pour les boitiers plutôt sobres, élégants pas trop grands et relativement bien travaillés, le constructeur remet aujourd'hui le couvert avec deux nouveaux boitiers, qui se ressemblent comme deux gouttes d'huile pure (ça marche aussi, non ?), mais ne sont pas tout à fait de vrais jumeaux pour autant. Le premier se nomme D30 et l'autre D40. Vous pouvez le voir, physiquement ce sont les mêmes bêtes, à un détail près : la hauteur !

En effet, tandis que le D30 affiche des dimensions de 204 x 401 x 325 mm, celles du D40 sont de 204 x 401 x 386 mm. En pratique, cela permettra au D40 d'accueillir de la carte mère M-ATX ou ATX avec 7 slots d'expansion, alors qu'un utilisateur de D30 devra se limiter à du M-ATX ou plus petit et 4 slots d'expansions. La hauteur supplémentaire autorise aussi l'installation d'une alimentation ATX de 28 cm maximum sur le D40, contre 22 cm sur le D30.

À part ces deux détails certes importants, tout le reste est absolument identique, à commencer par l'usage d'aluminium de 1,5 mm d'épaisseur, complété d'acier de 0,6 mm et de verre trempé de 3 mm. Les I/O sont constitués d'une prise USB 3.2 Gen1 Type-C et d'une prise USB 3.2 Gen1 Type-A, ainsi que d'une sortie audio HD 3,5 mm. Rien de très fou, dommage. Outre la carte mère, l'intérieur peut aussi accommoder un ventirad de 16,8 cm de haut et une carte graphique de 30 à 35 cm de long. À savoir que c'est l'alimentation qui exercera une influence sur la longueur maximale possible pour le GPU. En effet, si le bloc ATX excède une longueur de 170 mm, la carte graphique ne pourra pas dépasser les 305 mm.

Côté stockage, il faudra faire avec deux options : 3 x 2,5" + 1 x 3,5" ou 4 x 2,5". Terminons par le refroidissement, finalement pas trop mal compte tenu des dimensions, avec 2x 120/140 mm sur le dessus, 1 x 120 mm à l'arrière et 3 x 120/2 x 140 mm en bas. Attention, aucun ventilateur ne sera livré d'office. À en juger des images officielles, un seul emplacement sera adapté à l'installation d'un radiateur d'AIO, c'est celui du dessus, ce qui laisse donc en principe la possibilité d'y monter du 240/280 mm.

Et voici pour le tour du propriétaire ! Les D30 et D40 de Jonsbo seront disponibles prochainement chez ses potos distributeurs français habituels. Le premier coutera 109,90 € et les 61 centimètres de plus du D40 demanderont 114,90 €.