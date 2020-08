Les espoirs de l’USB-IF de voir l’USB4 intégrer les premiers appareils encore cette année devraient se matérialiser très prochainement. On attend avec hâte cette évolution de la norme infusée de Thunderbolt 3 ouvert par Intel, en espérant que le consortium compte aussi saisir l’occasion pour en simplifier la nomenclature. Pour rappel, l’USB4 existera uniquement avec des prises de Type-C, est rétrocompatible avec les appareils existants et les normes USB antérieures (jusqu’à 2.0), ainsi que le Thunderbolt 3, et propose plusieurs d’amélioration, dont une bande passante pouvant atteindre les 40 Gb/s.

Les spécifications du nouveau standard sont finalisées depuis septembre dernier. La question est toujours de savoir quand exactement arriveront les premiers appareils qui en sont équipés. Intel préparait déjà le support USB4 pour Linux dès le mois suivant la finalisation de la norme et compte aussi introduire Thunderbolt 4 annoncé en juillet, successeur de Thunderbolt 3 et disposant d’une base commune avec l’USB4, ce qui sous-entend que les deux devraient logiquement faire leur début simultanément. Justement, Thunderbolt 4 est attendu avec les premiers Tiger Lake, dont on sait maintenant que les CPU de la 11e génération sont planifiés pour septembre.