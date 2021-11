Du nouveau chez DeepCool

Hé ! nous avons du nouveau en provenance de chez DeepCool. à la mi-septembre la maque annonçait l'arrivée d'un ventirad double tour sous son nom propre, et non pas Gamer Storm. Dans notre billet, l'envie de le comparer à l'Assassin III fut grande, mais force est de constater qu'en vrai l'AK47 620 est bien plus classe, moins "racé" que son grand-frère. La marque était assez avare en photos dans son dossier presse, mais montrait tout de même quelques jolis détails comme le dessus ultra sobre portant le nouveau logo, ou encore les ventilateurs au cadre carré rendant l'engin massif. Le reste des spécifications étaient disponibles sur la fiche produit, mais le meilleur restait à découvrir, et c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la présentation qui suit.