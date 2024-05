Les joueurs PC de Helldivers 2 poignardÃ©s dans le dosÂ : le compte PSN devient obligatoire

C’est l’un des jeux phénomènes de ce début d’année 2024 : Helldivers 2 fait quotidiennement le bonheur de quelques dizaines de milliers de joueurs PC (et sûrement bien plus sur PlayStation 5) depuis sa parution le 8 février dernier. Encore aujourd’hui, il fait partie des meilleures ventes Steam ; il est parvenu à rassembler simultanément presque 120 000 joueurs sur la plateforme de Valve au cours des 24 dernières heures. Une belle performance pour le jeu d’Arrowhead Game Studios donc, qui n'a pas encore creusé son trou dans un cimetière vidéoludique ensemencé d’embryons et d’avortons se putréfiant sous l’ombre de cénotaphes antédiluviens tels que Rocket League ou Counter-Strike. La bonne idée des développeurs, et plus certainement de PlayStation Studio pour garantir la survie du jeu – ou plutôt signer son arrêt de mort – sur PC ? Forcer la création d'un compte PSN pour continuer à s'amuser sur Helldivers 2.

Une décision bien peu démocratique

Dans un message publié ce matin « à l'attention des Helldivers », le studio écrit :

« À compter du 6 mai, tous les nouveaux joueurs de HELLDIVERS 2 sur Steam seront obligés de connecter leur compte Steam à un compte PlayStation Network. Les joueurs Steam actuels commenceront à voir apparaître la demande de connexion obligatoire à partir du 30 mai et devront avoir lié leur compte Steam à un compte PlayStation Network avant le 4 juin. Les comptes PlayStation Network sont gratuits et faciles à créer ».

Au-delà de l’instauration, plus ou moins discutable, de ce prérequis, c’est le fait qu’il s’impose trois mois après la sortie du jeu qui interpelle. Déjà, parce que jusqu’ici, le titre fonctionnait très bien sans. Ensuite, parce car si pour X raisons, ceux qui ont acquis le jeu refusent de créer un compte PSN, ces détenteurs ne pourront juste plus jouer à Helldivers 2 (le soft ne propose aucun mode hors ligne). Bien sûr, pour l’essentiel d’entre eux, les conditions de remboursement Steam sont désormais largement dépassées.

Le studio justifie le délai de mise en place de cet impératif en ces termes :

« Suite à des problèmes techniques lors du lancement de HELLDIVERS 2, il n'était temporairement pas obligatoire de lier votre compte Steam à votre compte PlayStation Network. Ce délai de grâce va désormais prendre fin ».

Quant à sa finalité, la voici :

« La liaison de compte est cruciale afin de protéger nos joueurs et de répondre aux standards de sécurité proposés sur les jeux PlayStation et PlayStation Studios. Ce système est notre principal moyen de protéger les joueurs contre l'anti-jeu et les abus et nous permet de bannir les joueurs qui s'adonnent à ce genre de pratique. Il permet également aux joueurs ayant été bannis de contester cette décision ».

Les développeurs ajoutent : « Bien que cette étape puisse représenter un désagrément pour certains d'entre vous, elle a pour but de nous aider à bâtir une communauté dont nous puissions tous nous sentir fiers. »

Soyez donc avertis qu’à partir du 6 mai, tous les nouveaux joueurs devront avoir un compte PlayStation Network pour profiter de Helldivers 2. Ceux qui ont acheté le titre avant cette date auront jusqu’au 4 juin pour se conformer à cette exigence.

La subversion a ses limites

Vous l’imaginez, cette décision fait beaucoup réagir sur le forum du jeu. Certains demandent un remboursement de leur solde ; d’autres invitent à la désertion et à la mutinerie ; peu probable qu’ils obtiennent gain de cause de la part du gouvernement de la Super-Terre.

Le nouveau Mur des Lamentations

Des mécontents montent au front avec un déluge d’évaluations négatives.

De fait, le système anti-triche de Helldivers 2 a déjà suscité pas mal de débats. Il s’agit en effet de nProtect GameGuard, une solution développée par l’entreprise coréenne INCA Internet Co., Ltd. Elle sert généralement à sécuriser des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs free to play asiatiques assez bas de gamme. Or, d’aucuns l’accusent d’être trop intrusive ; d’autres de causer des plantages sur les systèmes, notamment AMD.

Soulignons aussi la présence d’un Battle Pass assez décrié. En l’état, tous les éléments autres que cosmétiques du jeu peuvent néanmoins être acquis par le biais des missions, sans payer avec de l’argent réel.

Bref, si les développeurs d’Arrowhead Game Studios se font un malin plaisir à tourner en dérision la démocratie dans leur production et à faire transparaître un certain message politique, leur subversion n’est à l’évidence que fictive ; au fond, de bons petits soldats aux ordres de Sony ?