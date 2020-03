Basemark GPU aura pris son temps, difficile de dire autre chose. La première version était sortie en juin 2018, la 1.1 en novembre 2018. Depuis silence radio, jusqu'à ce jour. Bienvenue la 1.2, qui améliore la stabilité et ajoute DX12 au programme. Il s'agit, pour ceux qui l'ignorent, d'un benchmark 3D fait pour apprécier les capacités graphiques des systèmes, basés sur le moteur Rocksolid de Basemark.

Au final, il est donc possible de choisir l'API de votre choix, et vous seriez mal inspirés de ne pas trouver celle qui vous plait, puisqu'il y a DX12, Vulkan 1.0, OpenGL 4.5 et OpenGL ES 3.1. Il est possible de télécharger des assets en plus pour en gros 2.7 Go de données, le bench initial pesant un peu plus de 900Mo. Avant de lancer un benchmark, vous pouvez customiser quelques options comme la qualité générale, l'API, la définition, la compression de textures. Il faut le dire, c'est sympa, mais ce n’est pas non plus l'extase visuelle, on retrouve la même bizarrerie que les vieux Unigine, avec des bateaux qui volent, des ilots reliés par des rails, c'est quand même bizarre. Si vous vouliez un peu tester sur votre PC, il faut donc avoir la fibre, ou un ADSL rapide, le temps perdu par un ADSL lent ne vous fera pas aimer plus encore ce benchmark cool, mais pas incontournable.