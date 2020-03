Les alimentations 100 % fanless et passives existent depuis des années, mais le marché du grand public ne compte finalement que très peu d'acteurs qui s'y sont vraiment penchés, parmi lesquels Seasonic et SilverStone. Il faut dire que fanless rime encore bien souvent avec un tarif plus élevé par rapport à un modèle traditionnel à puissance équivalente. La majorité des alimentations récentes de qualité, en plus d'être généralement déjà assez silencieuses de base, proposent désormais aussi un mode semi-passif, leur permettant d'afficher 0 dBA quand ça compte le plus et souvent jusqu'à 50 % de charge. Il est évident que l'alimentation fanless est encore un marché de niche et le restera certainement, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'y intéresser, pas chez Seasonic en tout cas, qui anime une offre fanless déjà depuis des années.

La semaine dernière, le constructeur a introduit 3 nouvelles références dans sa catégorie Prime Fanless, naturellement, avec une plateforme faite maison et pratiquement inchangées par rapport aux modèles précédents.

Tout d'abord, Seasonic a étoffé sa lignée Prime Fanless 80PLUS Platinum avec un modèle 700 W, la TX-700, qui vient donc supplanter la Prime Titanium Fanless 600 W de 2017. Au menu du nouveau bloc, une efficacité supérieure à 95 %, comme le veut son label 80PLUS, une modularité complète, une régulation de charge à microtolérance, et aussi toutes les protections habituelles. Par ailleurs, le câblage disponible conviendra à la majorité des PC, y compris HEDT, avec deux EPS 8 pins, 4 PCIe 6+2 pins et 12 prises SATA. Malheureusement, le prix de l'engin n'est pas encore connu, mais en sachant que la PRIME Titanium Fanless 600 W se négocie à plus de 200 euros, n'en attendez pas moins pour la nouvelle. La garantie est de 12 ans, comme toutes les alimentations PRIME depuis mars 2017 !

La plateforme commune des Prime Fanless TX-700 et Prime Titanium Fanless 600 W.

On en arrive ensuite aux PRIME Fanless PC 80PLUS Platinum, une offre pensée pour réduire le ticket d'une alimentation fanless avec des puissances proposées de 500 et 450 W - suffisantes pour de nombreuses machines mainstream. Elles se nomment PRIME Fanless PX-500 et PX-450, leur certification 80PLUS leur confère une efficacité légèrement réduite à 93 %, toujours 100 % modulaires, elles ont toutefois 2 connecteurs PCIe 6+2 pins en moins et "seulement" 8 prises SATA, mais pour le reste, on garde les mêmes bases électriques que la TX-700, ainsi que la très confortable garantie de 12 ans !

Par contre, ici aussi, les prix n'ont pas encore été dévoilés. On peut considérer que ces nouvelles PX succèdent à la P-400 Fanless (400 W, 80PLUS Platinum), qui se trouve parfois encore dans le commerce aux alentours des 130 euros, de quoi imaginer des tarifs entre 150 et 200 euros pour les nouvelles références. Pour l'anecdote, les TX-700 et PX-500 font partie des nombreux modèles aperçus au Computex de 2019, et ce sont également les premières alimentations fanless depuis le lancement du programme OneSeasonic de refonte de la gamme et de l'identité visuelle chez Seasonic.

Quelques caractéristiques techniques, le reste via les pages produits ci-dessous.