Test • Valkyrie Syn 240

Composé par Thierry C. • 29 Août 2023

Kawaii !

Quand on vous parle de Valkyrie, vous pensez tout de suite à la chevauchée écrite par Richard Wagner, un Allemand. Ou encore aux divinités nordiques au service d'Odin. Mais pas un seul instant, vous n'imaginez qu'une Valkyrie peut venir de Chine. Et c'est bien de l'Empire Celeste que débarque aujourd'hui la Valkyrie qui nous intéresse. Elle porte le petit nom de Syn 240 et nous apparaît sous la forme d'un kit de watercooling tout-en-un. Comment se comporte-t-elle une fois sous les feux de notre Alder Lake ? Allons vérifier cela après la présentation du kit.