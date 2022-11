Tous les cadeaux ne se valent pas. Par exemple, si on vous offre une RTX 4090, la joie ne sera pas la même que si on vous offre un décapsuleur de bière en bois recyclé. Pour les jeux, c'est pareil ! Un Goat Simulator ou un STAR WARS Squadrons, c'est pas le même délire. Eh bien, sur l'EGS, c'est le dernier nommé qui est offert, ça veut dire qu'il vous en coutera la maudite modique somme de 0 boules, peu importe la devise. Ceux qui ont adoré Rogue Squadrons il y a tellement d'années peuvent s'y jeter dessus : campagne du bien et du mal, solo ou multi, l'univers est très bien restitué, c'est tonique, c'est animé par la gelée de b.te comme dirait notre Tomiche, alias le Frostbite spécifique à EA depuis son rachat de DICE, du fun sans prise de tête.