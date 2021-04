Refonte complète pour le haut de gamme

Lancée en 2016, la série d'AIO Silent Loop voyait la marque allemande be quiet! se lancer dans le watercooling tout-en-un. Et elle ne faisait pas les choses à moitié, puisque nous avions affaire à du haut de gamme équipé de radiateurs en cuivre NexXxoS et d'un bloc pompe compact provenant de chez Alphacool. Les performances étaient au rendez-vous, car il s'agissait à l'époque d'une des meilleures séries du segment. Mais voilà, des problèmes de fiabilité étaient rapidement apparut et be quiet! ne réitéra pas l'expérience jusqu'à l'automne 2020 qui voyait naître les Pure Loop, des modèles abordables, avec pompe déportée et qui étaient conçus par un autre partenaire. Ce nouveau partenaire (toujours non identifié) reste aux commandes pour la conception des cette nouvelle série plus haut de gamme. Elle reprendra le design général du bloc de refroidissement, avec une pompe cette fois intégrée à l'ensemble. Cette série signe également l'arrivée du RGB adressable chez be quiet! Mais ce n'est pas tout et nous allons voir en détail ce que nous réservent ces nouveaux kits de watercooling avec les Silent Loop 2 240 et Silent Loop 2 280 mm en test aujourd'hui.