Intel ne devrait pas être épargné par la pénurie, concernant surtout ses CPU Rocket Lake. Cette gamme, lancée très récemment, a reçu accueil mitigé, la faute à un 14 nm certes optimisé à mort, mais limitant toute possibilité de faire mieux, surtout en termes de coeurs, face au catalogue AMD. Retrouvez notre article dédié made in CDH. Intel précise que le stock de CPU constitué sur Q1 est bon, mais celui sur Q2 risquerait d'être juste, trop juste. La demande serait énorme - ils nous la font tous celle-là - mais la fabrication ne serait pas optimale.

La faute à un manque de substrat, autrement dit la silice, élément de base des composants électroniques, qui ralentirait la production pour Q2. Les tarifs d'ailleurs montent un petit peu plus dans l'hexagone, mais tout reste encore, globalement au MSRP. Sera-ce le cas dans un mois ? Il y a peu de chances, les grossistes, les VPC et les constructeurs/fondeurs n'ayant plus aucun scrupule à monter leurs prix de manière assumée, sans que ce ne soit jamais leur faute, la langue de bois est de mise, et leur silence vaut pour validation.

Intel devrait échelonner l'usinage par gammes, plus de Core i9, puis un peu moins d'i7, et enfin un peu moins d'i5, etc, le but étant de vendre les puces les plus rentables, celles qui autorisent une marge confortable, surtout si la demande "explose" comme ce serait le cas. RDV dans quelques semaines ? Meuh oui ma bonne dame !

