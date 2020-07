Écrit par Thierry C. | 06 Juillet 2020

Du RGB et quelques ajustements pour la série

Il est temps de nous pencher sur les dernières évolutions de la gamme Celsiuis de chez Fractal Design. La marque met à jour ses AIO et propose dorénavant des couleurs sur certains d'entre eux. Arrivent donc les Celsius+ Prisma et Dynamic, dont les premiers sont équipés de ventilateurs aRGB, quand les autres ne le sont pas. L'essentiel des améliorations apportées sur l'ancienne gamme reste présent et quelques modifications sont opérées par-ci par-là. C'est d'ailleurs ce que nous vous proposons de découvrir dans la présentation qui suit.