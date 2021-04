Votre bureau, plutôt manuel ou motorisé ?

Histoire de varier un peu nos essayages habituels, voici un élément que nous n'avions pas encore abordé en pratique jusqu'à présent : le bureau ! Bienvenue au Comptoirikea. Le bureau de base n'est rien de plus qu'une planche et quelques pieds, mais bien entendu, il en existe de toutes les formes, couleurs et matériaux imaginables, ou presque. Certains parfois équipés d'un ou deux gadgets pour se démarquer de la foule et peut-être pour faire valoir un sticker gaming, d'autres ont été infusés d'appareils électriques pour des fonctions supplémentaires et une ergonomie plus adaptative. C'est précisément ce que le R-Desk 160 et le RGO Touch Desk 140 du français REKT cherchent à faire, le premier en tant que bureau pensé pour le joueur en quête de simplicité et le second pour un public un peu plus niché à la recherche d'un objet premium et mobile - soit deux philosophies très différentes. Et si on y jetait un oeil ?