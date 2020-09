Et voila votre NVMe sur USB 3.1 Gen 2 !

Les SSD M.2 NVMe se démocratisent pour notre plus grand plaisir. Les prix commencent à se faire plus raisonnables, ce qui nous permet de coller ce type de stockage véloce partout. Et on aime tellement ça au Comptoir, que l'idée d'en trimbaler un partout nous titille l'esprit. Mais voilà, garder un SSD aussi petit dans la poche n'a pas grand intérêt d'une part et risque de l'endommager d'autre part. Alors pourquoi ne pas l'installer dans un boîtier externe pour en profiter ? C'est là qu'Icy Dock intervient avec son IcyNano MB861U31-1M2B, un boîtier USB qui nous permet d'installer notre SSD M.2 ! L'idée est-elle bonne ? Sans aucun doute, mais est-ce que ça pousse aussi fort dedans que dehors ? Allons vérifier tout cela après la petite présentation d'usage.